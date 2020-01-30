Под Вологдой мужчина зарезал жену в пьяной ссоре

В деревне Черновская Вологодской области местный житель в ходе ссоры набросился с ножом на жену. От полученных травм женщина скончалась, сообщает FlashNord.
Трагедия произошла вечером 29 января. По предварительным данным, супругов навестила знакомая. Во время застолья глава семьи поссорился с гостьей. Хозяйка попыталась заступиться за подругу, однако разъяренный мужчина схватил нож и нанес ей смертельное ранение.
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