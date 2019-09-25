Под Москвой обнаружили взрывчатку

В Подмосковье обнаружили взрывчатку. Это произошло возле поселка Малые Вяземы на 38-м километре Можайского шоссе.

Тротиловые шашки нашли случайно – во время обхода территории. Под газетой было два серых пакета: в одном из них аммонит 1987 года, а во втором валенок. Что внутри него, без саперов решили не выяснять. Сейчас на месте работают эксперты, пишет телеграм-канал Mash.