Под Москвой обнаружили взрывчатку

В Подмосковье обнаружили взрывчатку. Это произошло возле поселка Малые Вяземы на 38-м километре Можайского шоссе.
Тротиловые шашки нашли случайно – во время обхода территории. Под газетой было два серых пакета: в одном из них аммонит 1987 года, а во втором валенок. Что внутри него, без саперов решили не выяснять. Сейчас на месте работают эксперты, пишет телеграм-канал Mash.
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