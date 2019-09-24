В Ижевске двое подростков обокрали кофейню

В Ижевске девятиклассник и ранее судимый 16-летний студент обокрали кофейню. Они похитили молоко и сироп.
По данным ИА "Удмуртия", в заведении сработала сигнализация. На место преступления приехали сотрудники частного охранного предприятия. Злоумышленников задержали и доставили в полицию. За подобное преступление предусмотрена уголовная ответственность.
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