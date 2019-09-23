Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой

Всего без работы остались 11 человек, в том числе и двое основных подозреваемых в совершении преступления – 26-летний Рустам Наниз и 28-летний Леонид Паланчук.
Как сообщает издание Life, в пресс-службе ОМВД прокомментировали ситуацию с разбирательством так: "Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители".
Напомним, инцидент произошел в конце августа. Полицейские совершали обход по городским пляжам, где натолкнулись на юную волейболистку, отдыхавшую в компании неизвестного молодого человека. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Парня полицейские отпустили довольно быстро, а вот со спортсменкой решили провести серьезный разговор. Они стращали ее арестом и многим другим. Впрочем, служители правопорядка были готовы отпустить ее, если та окажет им услуги интимного характера.
Об инциденте сообщил тренер девушки, когда она вернулась на базу. Он начал отчитывать свою подопечную, тогда спортсменка и рассказала о произошедшем.
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