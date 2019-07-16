Российскую балерину изнасиловали на отдыхе

Правоохранители задержали 19-летнего американского туриста и русского подростка по обвинению в изнасиловании девушки в Геленджике. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Как удалось установить полицейским, в ночь на 13 июня молодые люди пригласили девушку в гостиничный номер. Турист и подросток воспользовались наивностью спутницы и изнасиловали ее. Пострадавшей удалось вырваться и убежать. Девушка сразу отправилась в полицию, передает "Экспресс газета".

Отмечается, что пострадавшая приехала в Геленджик из Москвы. Девушка занимается балетом и хип-хопом.