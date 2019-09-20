Вологжанин насмерть забил пьяного гостя

В Вологде 38-летнего мужчину признали виновным в причинении человеку смертельных травм. Трагедия произошла в коридоре общежития.
Нетрезвый обвиняемый пытался прогнать непрошеного гостя, но не смог этого сделать и стал избивать его. От полученных травм пострадавший скончался. Суд назначил преступнику наказание в виде шести лет лишения свободы, пишет FlashNord.
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