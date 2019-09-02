Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице

Во время поездки в пострадавшую от паводков Иркутскую область президент России Владимир Путин встретился с жителями Тулуна. Те пожаловались российскому лидеру на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, которая, по их словам, назвала жителей региона быдлом.

"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурнымо, но она этого заслуживает", – цитирует Пятый канал Владимира Путина. Он отметил, что в первый раз услышал про оскорбившую россиян чиновницу от самих тулунцев и добавил, что решать вопрос о ее увольнении, в случае если руководительница пресс-службы главы региона действительно позволила себе такие слова, должен ее непосредственный начальник. "Надеюсь губернатор примет соответствующее решение", – подчеркнул президент России.

Напомним, в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на Ирину Алашкевич, называет людей, пострадавших от паводка в Иркутской области и пришедших на встречу с президентом, "быдлом" и "бичами". СМИ провели независимую экспертизу, которая показала, что голос на записи действительно принадлежит чиновнице.