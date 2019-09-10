Под Новгородом загорелся ангар с 500 тонами масла

В Нижегородской области пылает ангар с 500 тонами масла. ЧП произошло в промзоне, которая находится поселке Дружный.
По данным Telegram-канала Mash, на складе находились огромные запасы масла. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. На ликвидации работает 93 человека и 26 единиц техники. На данный момент пострадавших нет.
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