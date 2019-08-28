Угрожали ножом: двое подростков избили и ограбили школьника

В Петербурге двое подростков подозреваются в разбойном нападении. Сообщается, что от их рук пострадал старшеклассник.
Известно, что двое 16-летних парней избили ученика десятого класса и отобрали у него мобильный телефон. Подозреваемых задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет газета "Петербургский дневник".
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