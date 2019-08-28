Обнародованы ужасающие кадры пожара в многоэтажке под Москвой

В подмосковном городе Видное произошел крупный пожар. Причиной ЧП стала непотушенная сигарета.
Местные рабочие вытащили из горящей квартиры целую семью. На обнародованных кадрах видно, как с одного из балконов верхнего этажа валит черный густой дым. Всего из здания вывели около 40 человек, пишет ТВ Центр.
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