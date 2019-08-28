Житель Подмосковья в припадке гнева убил мужчину

В подмосковном Домодедово мужчина убил своего оппонента. Преступление было совершено в ходе конфликта.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", получивший колото-резаное ранение мужчина умер при оказании медицинской помощи. За совершенное преступление злоумышленник был доставлен в следственный отдел. В отношении агрессора возбуждено уголовное дело об убийстве.
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