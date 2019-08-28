Сотрудник таможни в Пскове попался на краже санкционного сыра

В Псковской области сотрудника таможни поймали на краже десяти килограммов швейцарского сыра. Об этом сообщает портал FlashNord со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
Как рассказали в ведомстве, старший государственный инспектор таможни украл часть перевозимой продукции через границу ЕАЭС. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
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