Рабочий челябинского завода скончался от страшных травм

В больницы Кыштыма умер 18-летний рабочий одного из заводов Челябинской области. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.
По информации следователей, у мужчины были диагностированы травмы головы. Начата доследственная проверка. Источник издания уточнил, что рабочий получил травму 22 августа на предприятии ООО "Русские пряники". В компании заявили, что не комментируют данную ситуацию.
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