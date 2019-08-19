В Архангельске прохожий ударил ножом мужчину с детской коляской

В Архангельске неизвестный набросился с ножом на местного жителя, который задел его детской коляской. Пострадавшего госпитализировали с сильным кровотечением, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу МВД.
Инцидент произошел вечером 17 августа. По версии следователей, мужчина вместе с женой и ребенком гулял недалеко от железнодорожного вокзала, когда между ним и прохожим возник конфликт. Как утверждают очевидцы, местный житель задел того коляской. После словесной перепалки прохожий достал нож и ударил оппонента.
Полицейские разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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