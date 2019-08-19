В Архангельске прохожий ударил ножом мужчину с детской коляской

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Понедельник 19 августа
Лента новостей
12:06
На северо-западе Москвы обокрали храм
11:48
В Удмуртии автомобиль сбил двух пешеходов
10:58
В Подмосковье мужчина похитил 100 метров рельсов
10:41
В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
10:26
Стали известны наставники в новом сезоне шоу "Голос 60+"
10:22
Гороскоп на неделю
10:21
Эксперты назвали регионы с самым доступным бензином
10:14
Все на бегу: у Нюши начались проблемы со здоровьем
09:47
Трое погибших: под Самарой произошла страшная авария
09:39
Лена Катина из группы "Тату" разводится с мужем-иностранцем
09:33
Боярского взбесило предложение Минздрава ввести штраф за курение
09:16
Брежнева в костюме мужа вывела из себя поклонников
09:12
Стали известны крупнейшие должники России
08:52
Жена Макрона получила серьезную травму
08:38
Ошарашенная Валерия не пришла на свадьбу сына
08:32
В Минздраве предложили тестировать работников на алкоголь
08:20
Звезда "Папиных дочек" неожиданно заявила о разводе
08:11
Кравец проговорилась о судьбе сбежавшей в Киев дочери покойной Вербер
08:07
Цымбалюк-Романовская оплакивает 83-летнего Джигарханяна
08:06
Cдавшему Лукашенко вынесли неутешительный приговор
06:17
Цой без макияжа в купальнике взбудоражила народ
03:08
"Саня получил": Дмитрий Тарасов избил знаменитого певца
01:03
Отбежал в уборную: названа шокирующая причина горя в семье Дибровых
23:14
Распоясавшаяся Маркл получила под дых от Елизаветы II
20:09
Билан признался в сексуальном влечении к замужней Ветлицкой
18:17
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 августа 2019 года
17:33
Умер работавший с Кобзоном народный артист
16:49
В московском метро девушка упала под поезд
16:08
Собчак будет удовлетворена: Богомолов показал свое шикарное хозяйство
15:16
В Москве жуткая авария унесла жизнь полицейского
14:00
Шепелев рассказал о непомерных тратах на избалованного сына Фриске
13:19
Обнародован главный страх отправленного в тюрьму Порошенко
12:45
Нет равных в сексе: оставленный Бузовой фаворит Фадеева взвыл от тоски
12:16
Более десятка пострадавших: в Москве пассажирский автобус влетел в столб
11:42
Зудина откровенно о разрушенном счастье после смерти Табакова
11:00
Пылкий Шнуров публично предался страсти с 28-летней красавицей-женой
10:17
Галкин выставил напоказ хилые помидоры Пугачевой
10:15
Безутешная Успенская изнывает из-за горькой утраты
08:19
Должна умолять на коленях: "блокадницу" Бузову жестко припечатали
06:05
"Вылитый Брежнев": новый образ Глюк'oZы разнесли в пух и прах
04:26
Трогательный снимок Арбениной с сыном довел россиян до слез
02:41
Заболела, сгорела и поправилась: Асмус о неприятностях на отдыхе
00:34
Дочь Галкина поразила интеллектуальными способностями (видео)
22:07
Собравшейся сбежать за границу с сыном Тюльпановой подрезали крылья
20:32
Эксперт рассказал о необходимости пресечь майдан в Москве
20:11
"А детишки когда?": показавшую свадебное платье Летучую засыпали вопросами
18:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 августа 2019 года
17:59
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
17:32
Мечтающую об Украине Лолиту распекли за измену Зеленскому
17:02
"Вопиющее преступление": разъяренный Лукашенко отчитал подчиненных
16:27
"Что вы несете?": Королева взорвалась из-за гнусного обмана
15:51
Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
15:33
"Давайте закончим базар": мать Тимати поставила точку в спорах о его женщинах
15:18
"Хочу внуков!": Ирена Понарошку сделала громкое заявление
14:47
Звезда фильма "Беспечный ездок" скончалась на 80-м году жизни
14:26
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
13:49
Мечтает о лаврах: раскрыт хитрый план выскочки Зеленского
13:27
По стопам Закировой: Панайотов высказался об уходе от Лепса
13:01
Бузова поспешно скрылась после скандала с шуткой про "блокадницу"
12:32
Виторгана настигла беда на отдыхе
12:21
Сексапильная Лобода устроила горячую вечеринку с друзьями
12:03
"Колобок": мокрый Билан поразил богачей Монако (видео)
11:35
"Прекрасная": оголившаяся Буланова привела в восторг
11:19
"Они красивее": Семенович призналась в любви к женщинам
10:56
"Балерина из шкатулки": грациозная Собчак побила пострадавшую Волочкову
10:23
До смерти напуганный Лукашенко пошел на крайние меры
10:16
Киркорова внесли в черный список за грубые нарушения
09:50
В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за мощных ливней
08:23
"Меня все во мне устраивает": взбешенная Рудковская заткнула критиков
06:17
Скандал участников "Дома-2" принял неожиданный поворот
04:33
Актриса с декольте до пупа явилась на премьеру комедии
02:36
Ученые назвали дату конца света
00:11
Анджелина Джоли лишает детей главных радостей
21:58
"Брак в рамках пиар-акции": расчетливую Собчак вывели на чистую воду
21:40
Знаменитая писательница скончалась в возрасте 90 лет
21:34
"Теперь я счастлив": Фадеев заговорил о переменах после разрыва с Наргиз
21:20
"Нереально космическая": Темникова предстала в новом образе
21:08
Мечущегося Зеленского успокаивают всем миром
20:58
Орбакайте устроили выволочку из-за снимков с полуголой дочерью
20:35
"Худая, как селедка": новое фото Гагариной вызвало шок
20:21
"ЕР" обсудит с Минздравом и благготворительными фондами вопрос обеспечения лекарствами
19:48
Один человек погиб: в Башкирии случилось серьезное ДТП
19:29
Рудковская устроила жаркие танцы после похорон Вербер
19:26
"Ночевала на вокзале": Пересильд в откровенном наряде подвергла себя опасности
19:11
"Просто копия": дочь Климовой покорила россиян
19:02
Эликсир бессмертия для правящей элиты: Малахов обнародовал секретные документы
18:56
В центре Москвы загорелся ресторан
18:45
"Безответственный, жадный": в окружении Трампа разнесли проворовавшегося Порошенко
18:27
"В ЗАГСе через час!": Семенович из клиники уводят под венец
18:14
В Удмуртии водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии
18:03
"Поиграется и бросит": отношения Собчак и Богомолова похоронили
17:49
"Давайте без трусов": популярный артист об интимном снимке с Тарасовой
17:40
В Минтруде предложили повысить минимальную зарплату
17:04
"Они медленно меня сжирали": звезда "Дома-2" рассказала о жизни на проекте
16:48
В Подмосковье иностранец избил женщину и угнал ее автомобиль
16:46
"Пора было остановиться": известный певец хорошенько приложил Киркорова
16:29
"Вдохновительница": подтянутая фигура Канделаки вызвала восхищение
16:23
Вылетевший в Уфу самолет совершил экстренную посадку из-за птиц
16:13
Российские звезды выйдут на красную дорожку первого международного молодежного Art-фестиваля Star Wings
16:12
Путин наградил летчиков-героев
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Колобок": мокрый Билан поразил богачей Монако (видео)
В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за мощных ливней
До смерти напуганный Лукашенко пошел на крайние меры
Киркорова внесли в черный список за грубые нарушения
"Они красивее": Семенович призналась в любви к женщинам
"Балерина из шкатулки": грациозная Собчак побила пострадавшую Волочкову
Регионы

В Архангельске прохожий ударил ножом мужчину с детской коляской

прочитано 322 раза

В Архангельске неизвестный набросился с ножом на местного жителя, который задел его детской коляской. Пострадавшего госпитализировали с сильным кровотечением, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу МВД.

Инцидент произошел вечером 17 августа. По версии следователей, мужчина вместе с женой и ребенком гулял недалеко от железнодорожного вокзала, когда между ним и прохожим возник конфликт. Как утверждают очевидцы, местный житель задел того коляской. После словесной перепалки прохожий достал нож и ударил оппонента.

Полицейские разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". 

Автор: 19 августа 2019, 11:27

комментарии

Политика

"Муженька посадят": выходка супруги Порошенко шокировала народ
Cдавшему Лукашенко вынесли неутешительный приговор
Эксперт рассказал о необходимости пресечь майдан в Москве
Мечтает о лаврах: раскрыт хитрый план выскочки Зеленского

Шоу-бизнес

Аллегрова уехала из России из-за второго ребенка
"Все ради денег!": Басков получил оплеуху за видео с президентом Украины
"Из фильма ужасов!": Шейк вызвала отвращение у россиян
Стали известны наставники в новом сезоне шоу "Голос 60+"

Проишествия

Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
Шоу-бизнес

Отбежал в уборную: названа шокирующая причина горя в семье Дибровых

Всплыли неожиданные детали случившегося
Шоу-бизнес

Цой без макияжа в купальнике взбудоражила народ

Артистка покорила поклонников
Шоу-бизнес

Стали известны наставники в новом сезоне шоу "Голос 60+"

На Первом канале стартует музыкальная передача
Шоу-бизнес

Все на бегу: у Нюши начались проблемы со здоровьем

Яркие подробности случившегося

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный автогонщик попал в авиакатастрофу
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru