В Приморье 9-летний ребенок погиб во время купания

В Архангельской области девятилетний мальчик погиб во время купания. ЧП случилось в поселке Двинской Березник.
Ребенок стал тонуть на мелководье, где глубина для взрослого человека примерно по пояс. Друзья не смогли помочь ему и побежали за взрослыми, однако спасти мальчика не успели. Его тело было обнаружено у берега. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет FlashNord.
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