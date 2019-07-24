Жители Ленинградской области украли 8 тонн дизельного топлива

В городе Выборг Ленинградской области похитили восемь тонн дизельного топлива. В преступлении замешаны пятеро местных жителей.

Уточняется, что в течение года подозреваемые на арендованной машине с емкостью для перевозки топлива похищали дизель со склада. "Добычу" они отвозили к ближайшему населенному пункту, где продавали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет FlashNord.