В Коми поезд сошел с рельсов из-за размыва пути

В понедельник, 22 июля, в Республике Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем. Инцидент произошел возле станции Керки в Сосногорском районе. Согласно предварительной версии, причиной стал размыв пути, сообщает FlashNord.
Станция Керки закрыта для движения поездов. На месте происшествия работают экстренные службы, уточняет пресс-служба Северной железной дороги.
В результате инцидента движение четырех поездов было задержано. Пассажиров обеспечат питьем и питанием во время ожидания, уточняет ТАСС.
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