Сотрудницу Россельхознадзора в Петербурге поймали на краже креветок и рыбы

В Санкт-Петербурге инспектор Роспотредбназдора уличена в краже деликатесов. Женщина периодически выносила красную рыбу и креветки, заявляя, что берет их для проведения исследований качества продуктов, пишет FlashNord со ссылкой на управление на транспорте МВД по Северо-Западу.
Как выяснили правоохранители, ни на какую экспертизу женщина морепродукты не отправляла, а просто присваивала их себе. В отношении нее возбуждены три уголовных дела. Ей может грозить лишение свободы до четырех лет.
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