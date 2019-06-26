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Регионы

В "ЕР" предложили продлить прием предложений по развитию Севастополя

Фото: www.globallookpress.com
"Единая Россия" предложила правительству Севастополя продлить до 20 августа срок принятия предложений в Концепцию национальной программы развития города. Этот шаг вкупе с проведением тематических площадок партии, на которых обсудить документ смогут сами горожане, будет способствовать тому, чтобы в основании плана лежали именно мнения и проблемы людей.
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Депутат Госдумы, секретарь Севастопольского регионального отделения "Единой России" Дмитрий Саблин заметил, что четкого ответа, до какого числа план развития Севастополя открыт для новых инициатив, нет. "На сайте правительства города указано, что предложения принимаются до 1 июля, в интервью профильного вице-губернатора прозвучала другая дата – 15 июля, где правда – сегодня не понятно", – рассказал парламентарий.

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Он добавил, что каким бы ни был правильный ответ, этого времени не хватит для того, чтобы создать и оформить по-настоящему качественные и проработанные предложения в Концепцию городского развития. "Партия выступает с предложением продлить срок подачи до 20 августа", – подчеркнул Саблин.

Кроме того, отметил он, "Единая Россия" намерена принять самое активное участие во всех обсуждениях плана, которые будет проводить правительство Севастополя. Также в партии планируют приглашать чиновников к себе для дискуссии.

"В центре Концепции – потребности севастопольцев, это то, что мы будем доносить до исполнительной власти региона", – рассказал Саблин.

Депутат подчеркнул, что "Единая Россия" направила в региональное правительство официальное письмо с предложением продлить срок подачи предложений. Он добавил, что партия уже включилась в процесс формирования Концепции.

В рамках этого движения победители предварительного голосования "Единой России" проводят встречи с жителями во всех районах города и собирают их пожелания. "Сегодня мы провели порядка 300 встреч, на каждую приходят до 40 человек", – заметил Саблин.

Дмитрий Саблин. Фото: ER.RU

Он рассказал, что в большинстве случаев люди говорят представителям "Единой России" о конкретных проблемах их дворов и микрорайонов. "Если эти вопросы правильно анализировать, структурировать, то рождаются проблемы, решения которых ждут десятки тысяч севастопольцев", – уверен парламентарий.

В качестве примера он привел встречу в Балаклавском районе Севастополя, во время которой выяснилось, что в селах всего города отсутствует канализация. Эта проблема касается порядка 50 тысяч человек. "Необходимо ли это отразить в Концепции? Безусловно! И Партия направит эти предложения в правительство Севастополя", – подчеркнул Саблин. Попытки создать концепции и планы развития "широкими мазками", обходя вниманием конкретные проблемы горожан, он назвал ошибкой. 

"Что сегодня действительно важно – это человек, каждый севастополец", – заявил Саблин.

Напомним, в апреле 2019 года появилась информация о том, что по поручению президента России Владимира Путина для Севастополя должна быть создана отдельная программа развития. Планируется, что она будет включать в себя планы по работе по самым разным направлениям, начиная от образования и здравоохранения и заканчивая сельским хозяйством.

В частности, среди задач, которые будут поставлены перед региональными властями, значится повышение инвестиционной привлекательности города и реализация масштабных инфраструктурных проектов. 11 июня губернатор Севастополя предложил жителям города направить свои предложения в Концепцию.

Автор: Геннадий Куприянов26 июня 2019, 16:16

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