"ЕР" поможет закрепить за рядом районов Севастополя статус сельских поселений
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак рассказал о том, что из десяти муниципалитетов Севастополя пять либо находятся в сельской местности, либо сочетают в себе как городские, так и сельские территории. Таким образом, порядка 40 сел, в которых в общей сложности проживают около 50 тысяч человек, считаются частью города федерального значения.
Подобный правовой статус несет в себе определенные проблемы для жителей этих сел. "В них не работают такие программы, как "Земский доктор", не получится запустить программу "Земский учитель". Кроме того, сельские жители, проработавшие 30 лет на земле и продолжают жить в селах в городах федерального значения, не получают 25% надбавок к пенсии", – объяснил Турчак.
Подобные законодательные нюансы заставляют опасаться за реализацию комплексного развития сельских территорий Севастополя. Партия намерена исправить эту ситуацию.
"Поэтому предлагаю сформировать рабочую группу "Единой России" из депутатов, экспертов", – подчеркнул секретарь генсовета партии. Он добавил, что отобранные специалисты должны будут в самые короткие сроки проанализировать существующее законодательство и выработать необходимые поправки, причем как на региональном, так и на федеральном уровнях.
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