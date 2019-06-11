Саблин посоветовал губернатору Севастополя не цепляться за власть

Депутат Госдумы, секретарь Севастопольского отделения "Единой России" Дмитрий Саблин предложил губернатору города Дмитрию Овсянникову не препятствовать согласованию законопроекта о порядке отзыва главы исполнительной власти региона. Заксобрание приняло документ в первом чтении 4 июня.



"На месте губернатора я бы сам внес такой закон, – отметил Саблин. – Мы не должны этого бояться. Губернатор является высшим должностным лицом и не должен относиться к власти, как к своему акционерному обществу или ООО".



По словам Саблина, руководителю региона следует понимать, что он у власти не навсегда и нужно "работать так, чтобы тебе было не стыдно".

"Чтобы ты готов был в любой момент ее (власть. – Прим. ред.) отдать и чтобы люди тебя после этого вспоминали добрым словом. Процедура отзыва должна не пугать, а мотивировать власть работать качественно и открыто", — считает руководитель Севастопольского отделения "Единой России". Он указал, что аналогичные законы есть во всех регионах страны.

Процедура, предусмотренная севастопольским законопроектом, непроста, однако, по мнению депутатов Заксобрания, возможность ее использовать необходима для баланса сил в регионе и получения обратной связи от общества.

Согласно документу, инициаторами отзыва губернатора могут быть партии, общественные объединения и инициативные группы граждан от ста человек. 11 июня состоится второе чтение законопроекта.

Овсянников не поддержал инициативу депутатов Заксобрания. Среди его замечаний, в частности, было то, что вместо формулировки "законодательство Российской Федерации" упоминается "федеральное законодательство".

В Севастополе на протяжении многих месяцев длится конфликт между исполнительной и законодательной властью. Причиной этого стала невозможность сторон договориться по ключевым законопроектам, в частности, принять бюджет города. В феврале Саблин был назначен секретарем отделения "Единой России" в Севастополе. Партия и руководство ее регионального отделения выступают в качестве нейтральной стороны и пытаются примирить стороны конфликта.