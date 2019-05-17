Пьяная жительница Башкирии избила женщину-полицейского

21-летняя жительница Башкирии избила женщину-полицейского после того, как ее задержали. Девушка была доставлена в отделение МВД из-за дебоша на вечеринке друзей, сообщает портал ToDay News Ufa со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Иглинском районе республики. Местный житель решил пригласить к себе домой друзей и выпить. В числе приглашенных была и вышеупомянутая девушка. Судя по всему, она перебрала с алкоголем и набросилась на хозяина квартиры с кулаками. Мужчина вызвал полицию, приехавшая женщина-участковый оформила задержание и доставила дебоширку в отделение полиции. Однако хулиганка на этом не успокоилась – она попыталась сбежать из-под стражи и нанесла несколько ударов женщине-полицейскому.







