В Челябинске устроили взрыв на детской площадке

В соцсетях распространяются кадры, на которых подростки взрывают крупный предмет на детской площадке. По данным издания URA.ru, случай произошел в Челябинске.
Сообщается, что пятеро несовершеннолетних вынесли во двор жилого дома предмет, похожий на баллон. После этого один из хулиганов бросил в него палку, что спровоцировало громкий взрыв. Самодельная "бомба" разлетелась на куски, а хулиганы скрылись. Правоохранители пообещали провести проверку по факту случившегося.
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