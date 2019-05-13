В Челябинске устроили взрыв на детской площадке

В соцсетях распространяются кадры, на которых подростки взрывают крупный предмет на детской площадке. По данным издания URA.ru, случай произошел в Челябинске.

Сообщается, что пятеро несовершеннолетних вынесли во двор жилого дома предмет, похожий на баллон. После этого один из хулиганов бросил в него палку, что спровоцировало громкий взрыв. Самодельная "бомба" разлетелась на куски, а хулиганы скрылись. Правоохранители пообещали провести проверку по факту случившегося.