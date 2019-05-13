В Казани подросток с пистолетом взял в заложники школьников

В Казани школьник захватил в заложники учеников гимназии №7. По данным Telegram-канал Life Shot, подросток угрожал детям пистолетом.
Позже представитель гимназии сообщила, что опасности для учащихся нет. Школьника уже задержали – с ним беседуют сотрудники правоохранительных органов, уточняет "Говорит Москва". На месте работают экстренные службы.
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