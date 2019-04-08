Помогавший клоунам пенсионер умер на глазах у внучат

Трагедия произошла в Оренбурге. Там во время циркового представления скончался 67-летний мужчина.

Инцидент произошел 7 апреля во время шоу в спортивном комплексе "Звездный". Пенсионер пришел в цирк с двумя внуками.

В какой-то момент его вызвали на сцену для участия в нескольких номерах клоуны. Пожилому мужчине нужно было помочь цирковым работникам в проведении конкурса. Спустя несколько номеров пенсионер упал, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть зрителя. По факту его гибели пенсионера проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Похожий трагический случай произошел 18 декабря прошлого года на утреннике в детском саду в Кемерово. Тогда на праздничном мероприятии скончался мужчина в костюме Деда Мороза. Мужчине стало плохо: он пожаловался на боль в груди.



Пенсионеру вызвали скорую помощь, но он скончался до ее приезда. Позднее стало известно, что это был 67-летний заслуженный артист России Валерий Титенко.

Напомним, в феврале этого года на Кубани перед судом предстал директор цирка-шапито, в котором на девочку набросилась цирковая львица. Инцидент произошел в конце октября. Малышка находилась в первом ряду, когда хищник атаковал ее. Ребенка срочно госпитализировали.

