Помогавший клоунам пенсионер умер на глазах у внучат
Инцидент произошел 7 апреля во время шоу в спортивном комплексе "Звездный". Пенсионер пришел в цирк с двумя внуками.
В какой-то момент его вызвали на сцену для участия в нескольких номерах клоуны. Пожилому мужчине нужно было помочь цирковым работникам в проведении конкурса. Спустя несколько номеров пенсионер упал, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть зрителя. По факту его гибели пенсионера проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Похожий трагический
случай произошел 18 декабря прошлого года на утреннике в детском саду в Кемерово.
Тогда на праздничном мероприятии скончался
мужчина в костюме Деда Мороза. Мужчине стало плохо: он пожаловался на боль в
груди.
Пенсионеру вызвали скорую помощь, но он скончался до ее приезда. Позднее стало известно, что это был 67-летний заслуженный артист России Валерий Титенко.
Напомним, в феврале этого года на Кубани перед судом предстал директор цирка-шапито, в котором на девочку набросилась цирковая львица. Инцидент произошел в конце октября. Малышка находилась в первом ряду, когда хищник атаковал ее. Ребенка срочно госпитализировали.
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