В Ивановской области обезьяна напала на ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения обезьяны на двухлетнюю девочку во время фотосессии после выступления цирка-шапито в Ивановской области, передает телеканал "360". Сам инцидент произошел еще 2 февраля. Животное схватило голову ребенка и несколько раз укусила его за лицо. Девочка была доставлена в больницу с рваными ранами.
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