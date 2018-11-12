В московском цирке леопард напал на девочку

В цирке на Цветном бульваре леопард напал на девочку. Инцидент произошел во время экскурсии по закулисной части цирка, передает EG.ru.
Дети раздевались в гардеробе. Мимо проходили дрессировщик и его ассистент – они вели девятилетнего леопарда. Работники цирка попросили детей освободить проход, но одна из девочек резко дернулась, и хищник вцепился в ее свитер. Ребенок не пострадал.
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