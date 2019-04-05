Под Краснодаром рухнул купол церкви

В селе Соколовское Гулькевичского района Краснодарского края во время установки на только что отстроенную церковь рухнул купол, передает телеканал "360". Сообщается, что у крана, который был задействован при работах, лопнул трос. Размер материальных последствий произошедшего пока оценивается.
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