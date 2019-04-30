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Регионы

Под Воронежем нашли завернутый в ковер труп

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Пропавшего в Воронежской области мужчину нашли убитым. Его тело было изрезанно, завернуто в ковер и выброшено в реку.

По подозрению в преступлении задержали 35-летнего мужчину. На допросе он признался в убийстве и показал место, где избавился от тела. Мужчине предъявлено обвинение, передает издание "Вести Воронеж".

30 апреля 2019, 20:07

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