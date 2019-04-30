В Брянске студентка станцевала тверк на памятнике героям ВОВ

В Брянске девушка исполнила откровенный танец на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне солдатам – Кургане Бессмертия. Видеозапись студентка разместила в социальных сетях. "Всем отличного, солнечного настроения!" – подписала она ролик.
Жители города негативно отнеслись к поступку девушки. Записью уже заинтересовались полицейские. Они установили личность девушки. По факту исполнения танца на памятнике проводится проверка, сообщает Life.ru.
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