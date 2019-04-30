В Подмосковье грабитель украл у женщины ювелирные украшения

В поселке Петро-Славянка злоумышленник украл у женщины ювелирные украшения и мобильный телефон. После чего скрылся с места происшествия на автомобиле.
Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Спустя несколько дней преступника задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
В близком кругу уверены, что супруги в одном шаге от нового брака
Шоумен не советует звездам поддерживать певицу
Артистка предстала в траурном виде
Подписчики заметили изменения в фигуре телеведущей
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Где найти достойную женщину?
Жениться лучше на мусульманке.
Мигранты..это зло?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Собачники афигели
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Не предложил выплатить мою ипотеку
СССР разделили,даже нас не спросили!
Ищу девушку
Выйти замуж,это противно.
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Нет секса в отношениях
Почему все хотят изучать английский?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Когда замуж?
Юбка или джинсы?
Беременна от бывшего
Как часто ранние браки распадаются?
У Гордона жена таджик,ахаха
Хочу Ребенка
Квартира Началовой Юлии
Как вы относитесь к Лопыревой?
Бузова
Это Порашенка подстрикает зарад против России ?
Переспали на первом свидании
Машина в кредит
Голливудская диета
Диета на кашах