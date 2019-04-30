В Поморье девочку насмерть придавило бревнами

В городе Плесецке Архангельской области маленькую девочку придавило бревнами. Малышку срочно доставили в больницу. Через несколько дней она умерла от полученных травм.Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП и лиц, ответственных за произошедшее, передает FlashNord.
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