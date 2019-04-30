В Выборге двое мужчин выстрелили в человека 15 раз

В Выборге возле торгового центра "Кубус" двое неизвестных вступили в словесный конфликт с мужчиной, после чего выстрелили в него пятнадцать раз.
Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики обнаружили у мужчины непроникающие пулевые ранения в области грудной клетки.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали преступников. В отношении двух злоумышленников возбуждено уголовное дело, передает РИА ФАН.
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