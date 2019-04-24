В Подмосковье спасатели справились с пожаром на мусорном полигоне

Спасатели локализовали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов Сабурово в городе Щелково Московской области, передает сайт "Подмосковье сегодня". "Угрозы распространения нет", – подчеркнул вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов. Ситуация находится на личном контроле губернатора региона Андрея Воробьева.
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