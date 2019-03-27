В Архангельске участковый пойдет под суд за гибель женщины

В Архангельске перед судом предстанет теперь уже бывший участковый уполномоченный полиции по обвинению в халатности. Об этом сообщает портал Flashnord.com со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.
Участковый неоднократно получал от одной из жительниц заявления на ее сожителя – женщина утверждала, что тот жестоко избивает ее и угрожает убийством. Но обращения полицейский проигнорировал. В результате женщина погибла от побоев мужчины, который нанес ей не менее 115 ударов.
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