На Урале детское питание хранили в морге

В прощальном зале морга города Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обнаружили несколько тонн детского питания общей стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей, сообщает сайт ТВ Центр. Общественники забили тревогу по поводу: в помещении проводятся операции с опасными веществами для обработки тел. Они могут проникать сквозь упаковку и отравлять детское питание, опасаются эксперты. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.