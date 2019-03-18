В Татарстане мужчина убил ножом ребенка

В Бугульме 50-летнего мужчину подозревают в убийстве 15-летнего подростка. ЧП произошло, когда парень пришел в гости к другу, который жил в общежитии с матерью.

Женщина при этом распивала спиртное с мужчинами. В какой-то момент подозреваемый накинулся на хозяйку комнаты, сын решил заступился за нее, но был травмирован. Тогда к потасовке подключился другой подросток, которого злоумышленник ударил ножом в грудь. После этого ножевое ранение получил и сын хозяйки. Пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался. Остальные обстоятельства ЧП выясняются, передает inkazan.ru.