В Башкирии пьяный рецидивист пытался зарезать гостя

На Ашкадарской улице в городе Стерлитамак в Башкирии был обнаружен мужчина с ножевым ранением живота. Медикам удалось его спасти. Об инциденте сообщили в полицию.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Стали проясняться и обстоятельства поножовщины. По версии следствия, пострадавший пришел в гости к рецидивисту. В ходе попойки они разругались. Угомонить буяна попыталась его мать, однако он набросился на нее. Тогда уже гость попробовал заступиться за женщину, за что и получил удар ножом в живот.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает портал ToDay News Ufa. Сообщается, что в общей сложности подозреваемый провел в местах лишения свободы десять лет. Теперь ему грозит такой же срок.