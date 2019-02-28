Пенсионерка в Омске взяла кредит на снятие порчи

Полиция Омска разыскивает злоумышленников, убедивших 72-летнюю жительницу города взять кредит, чтобы избавиться от порчи. Об этом сообщает портал gorod55.ru.
Пенсионерка сама обратилась к правоохранителям. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился помощником известного целителя, который выступает на телевидение. Неизвестный убедил бабушку, что на ней порча, и чтобы от нее избавиться, ей необходимо оформить кредит в банке на 41 тысячу рублей.
Пенсионерка послушно выполнила требования мужчины, а затем перевела полученные ею средства. После злоумышленник потребовал от женщины выплатить ему дополнительные средства за продолжение "лечения".
Стало известно о плохом состоянии певца
Артист поделился радостной новостью
Состоялось первое судебное заседание
Эксперт оценил преображение 19-летней красавицы