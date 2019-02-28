Мужчина в Казани изрезал собутыльников и набросился на полицейского

В Казани суд вынес приговор 26-летнему приезжему из Саратова, который напал на своих собутыльников и едва не убил полицейского. Об этом сообщает портал inkazan.ru.
Согласно материалам дела, осужденный распивал спиртное в компании своих друзей и девушки. Последняя в ходе застолья обнаружила, что потеряла телефон. Мужчина заподозрил в краже собутыльников и набросился на них, изрезав ножом. После он напал на приехавших разбираться в ЧП полицейских. Одного стража порядка мужчине также удалось поранить ножом. Суд приговорил его к девяти годам строгого режима.
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