Под Архангельском рецидивистка зарезала возлюбленного и вызвала скорую

Полиция города Новодвинска Архангельской области задержала 36-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве сожителя, сообщает НСН. На допросе женщина рассказала, что они вместе употребляли спиртное. Мужчина отвесил ей несколько пощечин за очередную рюмку.
В сердцах обиженная дама схватила нож и несколько раз пырнула собутыльника в грудь, а затем попросила соседей вызвать скорую помощь. Пострадавший скончался по дороге в больницу. Подозреваемая ранее отбывала наказание, в том числе за убийство.
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