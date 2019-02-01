Вскрылись жуткие подробности убийства 20-летней модели

Полицейские Оренбурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летней модели. Последние минуты жизни девушки попали на камеры видеоонаблюдения.

Трагическое событие произошло в минувший вторник, 29 января. На записи можно увидеть, как студентка подходит к своему подъезду и открывает дверь. За ней идет мужчина в капюшоне, который вместе с ней заходит в дом. Через некоторое время неизвестный выходит на улицу с пакетом в руках.

Сразу после случившегося мать девушки обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что ее дочь перестала выходить на связь. Правоохранители обнаружили тело студентки в ее собственной квартире, подаренной родственницей. Согласно предварительной версии, 20-летняя модель была изнасилована и убита.

Как сообщают следователи, студентка университета имени Плеханова была знакома со своим убийцей – 31-летним жителем Оренбурга, и сама впустила его к себе в дом. По одной из версий, они вступили в ссору из-за стоимости аренды на элитное жилье, после чего мужчина напал на девушку. Злоумышленник работал в коммерческой организации. У него есть жена и двое детей, передает сайт "Комсомольская правда".





В пятницу, 1 февраля, суд изберет для него меру пресечения. Следствие настаивает на аресте мужчины.