Кондуктор выгнал школьницу из автобуса на мороз

В Новосибирске кондуктор выгнал из автобуса десятилетнюю девочку. Школьница оказалась одна на морозе в темное время суток.
По данным телеканала "360", кондуктор высадил ребенка из-за отсутствия справки школьника. Мать девочки была возмущена случившемся. "По правилам кондуктор имеет право просить предъявить справку, но как можно ребенка выгнать из автобуса на пустыре?" – удивилась женщина.
Выгнавшего ребенка сотрудника быстро нашли. Как сообщает портал "Новосибирск Онлайн", инцидент произошел в первый день его работы. Мужчину отстранили от должности.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
Что мне делать.....
слышать мужское мнение, может и впрямь пойму, что со мной не так.
Они что уже разводятся? Насмешили называется.