Годовалый ребенок упал со второго этажа в ТЦ

В Ленинградской области годовалый ребенок получил серьезные травмы после падения со второго этажа торгового центра. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", передает FlashNord.
По предварительным данным, ЧП случилось в конце ноября в магазине ООО "ДНС Ритейл" в поселке Рощино. Малыш упал на первый этаж из-за отсутствия ограждения. Он получил травмы головы и ушибы лица, сообщает газета "Петербургский дневник".
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