Мальчик случайно застрелил младшую сестру в Приморье

В Приморье мальчик случайно выстрелил из ружья в младшую сестру. Девочка получила серьезное ранение и скончалась. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.
Согласно предварительной информации, родители оставили оружие без присмотра. Пока взрослых не было дома, старший сын решил поиграть с ружьем и направил его на сестру. Во время игры раздался выстрел. Девочка погибла на месте, передает "Пятый канал". Сейчас с мальчиком разговаривают психологи.
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