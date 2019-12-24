В Дмитрове вандалы сожгли детскую карусель

В Дмитрове в парке "Березовая роща" двое вандалов подожгли детский аттракцион, привезенный из Италии. Теперь администрация подсчитывает сумму ущерба.
Установленные в парке камеры зафиксировали злодеяние злоумышленников. Скорее всего, у них был баллончик с газом, потому что один из мужчин быстро обработал пульт, а другой поджег. К сожалению, качество изображения не позволяет распознать лица злоумышленников", – цитирует осведомленного источника сайт "Подмосковье сегодня". Администрация планирует написать заявление в полицию.
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