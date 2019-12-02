На реке Дон столкнулись танкер и теплоход

На реке Дон случилось ЧП. Столкнулись теплоход и танкер.
По данным RT, на привальном брусе теплохода образовалась трещина, а на танкере – пробоина выше ватерлинии в кормовой части. Пострадавших нет.
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