Под Хабаровском сняли разгуливающего по улице амурского тигра

Под Хабаровском засняли амурского тигра, вышедшего на дорогу в районе Змеиной сопки. Этим местом заинтересовались эксперты.
На обнародованных в Сети кадрах видно, что тигр вышел прямо к дороге. "Знаем, перебороть любопытство и просто поехать дальше тяжело. Но очевидцы, сделавшие кадры, поступили правильно. Машину покидать не стали, продолжили движение", – передает сообщение центра "Амурский тигр" телеканал "360".
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