Под Новгородом мужчина зарезал знакомого и поджег его дом

В городе Старая Русса Новгородской области местный житель убил знакомого, после чего поджег его дом. Злоумышленника задержали правоохранители, сообщает FlashNord.
По предварительным данным, во время распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Один из них набросился на оппонента с ножницами и нанес смертельное ранение в шею. Нападавший украл из дома погибшего два велосипеда и бензопилу. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег здание.
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