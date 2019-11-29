Под Петербургом вандалы подожгли музей

В минувшую среду, 27 ноября, в Ленинградской области произошел серьезный пожар. Двое молодых людей подожгли исторический дом купца Калязина в Старой Ладоге, пишет газета "Петербургский дневник".
Правонарушителей уже задержали. Их мотивы устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", сообщает ИА "Невские новости".
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